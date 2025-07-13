نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعقد (317) مجلسًا فقهيًّا حول "الوضوء.. تعريفه وفرائضه ونواقضه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت وزارة الأوقاف (317) مجلسًا فقهيًّا في مختلف محافظات الجمهورية، تحت عنوان:

"الوضوء.. تعريفه وفرائضه ونواقضه"، وذلك ضمن فعاليات برنامجها الأسبوعي "مجالس الفقه"، الذي يهدف إلى نشر الفكر المستنير، والحثّ على التوعية الدينية، وفق المنهج الأزهري الذي يمثِّل حصانة للمجتمع من الأفكار الهدّامة.

ويأتي هذا النشاط في إطار الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، وتنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية، خاصة محور مواجهة التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية رشيدة.

وتهدف هذه المجالس إلى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالوضوء، من خلال توضيح مفهومه، وشرح فرائضه وسننه ونواقضه، بأسلوب علمي مبسّط يُرسّخ الانضباط الديني، ويُسهم في تعميق الفهم الصحيح لشعائر الطهارة وأثرها في حياة المسلم.

ويُشارك في هذه المجالس نخبة من أئمة الأوقاف المتميزين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة الدعوية، لنقل رسالة الدين الحنيف بأسلوب مستنير يُراعي الواقع، ويُعزّز القيم الأخلاقية، تحقيقًا للتوعية والتثقيف الديني المنشود.

