الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العمانية اليوم حالة من الاستقرار النسبي، مع استمرار نشاط التداول واهتمام واضح من المستثمرين والمتابعين للتغيرات العالمية في أسعار الذهب. فقد ظل سعر الذهب عيار 21 قائماً عند 36.300 ريال عماني، وهو ما يعكس حالة الترقب في السوق المحلي تماشٍياً مع التحركات العالمية للمعدن النفيس.

«نبيع ولا نشتري».. سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سلطنة عمان يصل إلى 41.500 ريال

وفي التفاصيل المتعلقة بأسعار الذهب اليوم في سلطنة عمان، بلغ سعر الجرام من عيار 24 قيراطاً حوالي 41.500 ريال عماني، بينما سجّل الجرام من عيار 22 قيمة وصلت إلى 38.025 ريال. أما عيار 21، الأكثر رواجاً بين المستثمرين والمشترين في مختلف مناطق السلطنة، فقد سجل 36.300 ريال. واستقر سعر الجرام من عيار 18 عند مستوى 31.125 ريال، تلاه الجرام من عيار 14 الذي سجل 24.200 ريال، في حين بلغ عيار 12 قرابة 20.750 ريال لكل جرام. وبالنسبة لوحدة الأونصة من الذهب، فقد بلغت قيمتها في السوق المحلي 1290.450 ريال عماني، في حين سجل الجنيه الذهب 290.425 ريال. وعلى الصعيد العالمي، قدر سعر أونصة الذهب بالدولار الأمريكي بنحو 3356.88 دولار.

الجدير بالذكر أنه خلال الأسبوع الماضي شهد السعر العالمي لأونصة الذهب ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 0.6%، حيث لامس أعلى مستوى له منذ أسبوعين بوصوله إلى 3368 دولار للأونصة، في الوقت الذي سجل فيه أدنى نقطة عند 3282 دولار للأونصة، ليعود ويختتم تداولات الأسبوع قريباً من مستوى 3355 دولار للأونصة.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الزخم الإيجابي في أسواق الذهب العالمية، حيث ارتفع السعر الإجمالي للمعدن الأصفر بنسبة 1% خلال ذات الفترة، وهو ما دفع الذهب لتجاوز مستوى المقاومة البالغ 3350 دولار للأونصة، ويثري التوقعات بإمكانية استمرار الاتجاه الصعودي للسعر في المدى القريب، خاصة مع بروز علامات إيجابية من مؤشرات الزخم، التي أظهرت إشارات تدعم استمرار الصعود في الأيام المقبلة.

يتابع المستثمرون والخبراء عن كثب تطورات السوق العالمية وتصريحات البنوك المركزية التي تعتبر مؤثرة بشكل كبير على اتجاه أسواق المعادن النفيسة، خاصة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي وتغير السياسات النقدية. وتلعب العوامل الاقتصادية العالمية واضطرابات الأسواق دوراً محورياً في تحفيز الطلب على الذهب كملاذ آمن، إذ يسعى الأفراد والمؤسسات لتعزيز محافظهم الاستثمارية عبر شراء الذهب خوفاً من تراجع العملات أو هبوط الأسواق المالية.

وفي هذا السياق، تشير التوقعات إلى استمرار اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بمتابعة تحركات أسعار الذهب، خاصة مع التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى تأثير الأوضاع الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاديات الكبرى. ومن المرجح أن يظل الذهب خياراً هاماً للمستثمرين الباحثين عن الأمان والاستقرار في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة.

بذلك، تبقى أسواق الذهب العمانية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما يحدث في الأسواق العالمية، وتعكس بصورة مستمرة الترقب والحركة النشطة للمستثمرين، ما يجعلها تحت المجهر لمتابعة كل جديد في عالم أسواق الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 5326 جنيه 5303 جنيه

عيار 22 4882 جنيه 4861 جنيه

عيار 21 4660 جنيه 4640 جنيه

عيار 18 3994 جنيه 3977 جنيه

عيار 14 3107 جنيه 3093 جنيه

عيار 12 2663 جنيه 2651 جنيه

الاونصة 165648 جنيه 164937 جنيه

الجنيه الذهب 37280 جنيه 37120 جنيه

الأونصة بالدولار 3356.88 دولار

آخر تحديث للأسعار منذ الساعة: 1:11 م