نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تكرم الإدارة العامة للاتصال السياسي تقديرًا لجهودها في خدمة العمل البرلماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كرمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق عمل الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وذلك عقب انتهاء دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الثاني، تقديرًا لجهودهم المتميزة وإخلاصهم في أداء المهام المكلفين بها، وسرعة استجابتهم لطلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما ساهم في تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة داخل الوزارة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمشرف العام على إدارة الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

وخلال التكريم، منحت الوزيرة شهادات تقدير لكل من الأستاذة رانيا عزت، رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة، والأستاذة داليا مختار نوح، مدير عام الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، إلى جانب العاملين بالإدارة، مشيدة بما قدموه من جهد وتفانٍ في خدمة العمل البرلماني والتواصل الفعّال مع المؤسسات التشريعية.

وأكدت الوزيرة أن هذا التكريم يأتي في إطار خطة الوزارة لتكريم القطاعات المتميزة وفقًا لآليات التقييم المؤسسي، بما يعزز مناخ التحفيز والتميز داخل الوزارة.

من جانبهم، عبّر العاملون بالإدارة عن سعادتهم بالتكريم، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل بنفس مستوى الكفاءة والانضباط خلال الفترة المقبلة، دعمًا لأهداف وزارة التضامن في تحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي.

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