نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يتدخل فورًا لمساندة الدولة في حادث انهيار عقار العطارين بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توجهت فرق الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري بشكل عاجل إلى موقع حادث انهيار عقار في شارع صلاح الدين بمنطقة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب تلقي غرفة العمليات المركزية بالجمعية بلاغًا يفيد بانهيار عقار سكني مكوَّن من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية.

وفور وصولها إلى موقع الحادث، بدأت الفرق في تقديم خدمات الإسعافات الأولية للمصابين، إلى جانب تفعيل فرق الدعم النفسي لمساندة الأهالي والمتضررين من الحادث، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية وأجهزة الحماية المدنية.

ويأتي هذا التحرك في إطار الدور الإنساني والوطني الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري، باعتباره واحدة من أعرق الجمعيات الإنسانية في مصر، والتي تأسست عام 1911، وتُعد الجهة الرسمية المعنية بالإغاثة والاستجابة للطوارئ والكوارث، سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن تدخلات بشرية.

ويمتلك الهلال الأحمر المصري فرق طوارئ مدرَّبة على أعلى مستوى، تعمل على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات مركزية، وتنتشر في جميع محافظات الجمهورية، لتقديم الرعاية الطبية والإغاثية والدعم النفسي، استنادًا إلى المبادئ الإنسانية السبعة التي تحكم عمل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.