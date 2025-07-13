وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ الآلاف من وحدات "سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 يوليو 2025 11:28 صباحاً - تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج جولات تفقدية وتقارير عن الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة، والتي تشمل الآلاف من الوحدات السكنية بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل للمواطنين، وذلك في إطار خطة وزارة الإسكان لتنفيذ رؤية الدولة نحو توفير المسكن الملائم.

وخلال متابعته لسير العمل بالوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمدن العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة، وأسيوط وقنا الجديدتين، أكد وزير الإسكان أهمية مواصلة متابعة الأعمال ميدانيًا ودفع وتكثيف الأعمال بالعمارات، بجانب مشروعات الخدمات والمرافق بمواقع تنفيذ الوحدات، وكذا سرعة تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، لضمان تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة لها.

وفي السياق ذاته، قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس أحمد إسماعيل، ممثل وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بعدد من مشروعات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة.

وشملت الجولة تفقد أعمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بحي النرجس – المرحلتين الخامسة والسادسة، حيث تضم المرحلة الخامسة ٢٩٨ عمارة بإجمالي ٧١٥٢ وحدة سكنية، بمساحة ٩٠ مترًا للوحدة، والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى مرحلة متقدمة، كما تضم المرحلة السادسة ٢٤٠ عمارة بها ٥٧٦٠ وحدة سكنية كاملة المرافق، بنفس المساحة.

وخلال الجولة، تم تأكيد أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير الإنشائية المحددة للوحدات، والتنفيذ طبقًا للجداول الزمنية المعتمدة، وسرعة تذليل أي عقبات ميدانية قد تواجه شركات التنفيذ.

وفي الإطار ذاته، أوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تضم نحو 55 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل، بينما تشتمل مبادرة "الإسكان الأخضر" على ما يقرب من 14 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها وفق معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة.

وأشار رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، إلى أن منطقة غرب المطار تضم قرابة 104 آلاف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه في قطاع الإسكان فقط، إلى جانب تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومرافق عامة بقيمة تتجاوز 20 مليار جنيه، ما يجعل من مدينة أكتوبر الجديدة أحد أبرز نماذج التنمية العمرانية المتكاملة.

وفي هذا الإطار، قام المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة، بالإضافة إلى تفقد الأعمال الجارية بوحدات مشروع "الإسكان الأخضر" بمنطقة غرب المطار.

وتضمنت الجولة متابعة دقيقة لمراحل التنفيذ الإنشائية من أعمال الأساسات والهيكل الخرساني، إلى جانب تفقد أعمال التشطيبات داخل بعض الوحدات، ومراجعة الواجهات الخارجية للعمارات، وتنسيق الألوان والتفاصيل المعمارية.