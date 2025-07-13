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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء والصور.. أوائل الدبلومات الفنية 2025 يتصدرون المشهد في 14 محافظة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 / 2025، والبالغ عددهم 34 طالبًا وطالبة، من مختلف التخصصات الفنية، حيث جاء التفوق من نصيب 25 طالبة و9 طلاب، ينتمون إلى 14 محافظة مختلفة على مستوى الجمهورية، في تأكيد واضح على أن التميز لا يقتصر على منطقة جغرافية بعينها، بل هو ثمرة الجهد والمثابرة في كل مكان.
وتنوعت التخصصات التي جاء منها الأوائل بين التعليم الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي، والتعليم المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، سواء بنظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات.
وضمت قائمة المحافظات التي خرج منها أوائل الشهادات الفنية: مطروح، البحيرة، سوهاج، الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية، القاهرة، القليوبية، الشرقية، الوادي الجديد، الجيزة، أسيوط، المنوفية، والسويس.
وحرص الدكتور أيمن محمد بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، على تهنئة الطلاب هاتفيًا، تقديرًا لتفوقهم وتميزهم، وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته أسرهم ومعلموهم في هذا الإنجاز، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بأوائل التعليم الفني، باعتبارهم نموذجًا مشرفًا للطلاب، ومصدرًا حقيقيًا للكوادر الفنية التي تخدم سوق العمل.
وتستعد الوزارة لتكريم الأوائل رسميًا خلال احتفالية خاصة، بمشاركة قيادات التعليم الفني وعدد من الشركاء الصناعيين، في إطار حرص الدولة على دعم النماذج المتميزة وتحفيز باقي الطلاب على التفوق.
أعلن نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور ايمن بهائ الدين، أهم مؤشرات النتيجة كالآتي:
- نظام 5 سنوات: حضر عدد ۱۸۹۳۸ طالبا ٤ شهادات بنسبة نجاح ٨٩،٦٦%
- نظام 3 سنوات - عام حضر عدد ٤٩٧٩٥٢ طالبا ٤ شهادات بنسبة نجاح ٦٣،٥٩%.
- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج حضر عدد ۱۰۱۲۳ طالبا ٤ شهادات بنسبة نجاح ٨٤،٦٧%.
- نظام 3 سنوات - برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر عدد ٢٤٩٣٨٦ طالبا ٤ شهادات بنسبة نجاح ٨٩،٦٣.
- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٣ سنوات: حضر عدد ٣٢٦١ طالبا ٤ شهادات بنسبة نجاح ٨٠،٦٥%.
- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٥ سنوات حضر عدد ٥٦ طالب شهادة واحدة بنسبة نجاح ۹۸،۲۱
- نظام 3 سنوات إعداد مهنى حضر عدد ٥٤٤٣٥ طالبا ۳ شهادات بنسبة نجاح ٣٢،٥١
- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام 3 سنوات - ۱۱۳٨٤ طالبا بنسبة نجاح ٨٥،٤٨%
- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام ٥ سنوات - ۲ طالب بنسبة نجاح 100%
- بلغت النسبة العامة للنتيجة بكافة النوعيات وأنظمة التقدم للامتحانات الآتي: إجمالي الناجحين ٥٩٥٨٤٨ طالبا وطالبة بنسبة ٧٠،٤٧%.
- إجمالي من لهم حق دخول الدور الثاني ٢٠٤٧٦١ طالبا وطالبة بنسبة ٢٤،٢٢% إجمالي الراسبين ٤٤٩٢٨ طالبا وطالبة بنسبة ٥،٣١%.
وإليكم صور أوائل الدبلومات الفنية 2025: