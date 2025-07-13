نائب وزير التعليم الفني يهنئ أوائل الدبلومات الفنية 2025 هاتفيًا

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أحمد جودة - القاهرة - في لفتة إنسانية وتقديرًا لتفوقهم وتميزهم، حرص الدكتور أيمن محمد بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، على تهنئة أوائل طلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 - 2025 هاتفيًا، وذلك فور الانتهاء من اعتماد النتيجة رسميًا من قبل محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبلغ عدد أوائل الطلاب هذا العام 34 طالبًا وطالبة، بينهم 25 طالبة و9 طلاب، يمثلون 14 محافظة مختلفة، ما يعكس التوزيع الجغرافي المتنوع للتفوق داخل قطاع التعليم الفني.

وشملت المحافظات: مطروح، البحيرة، سوهاج، الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية، القاهرة، القليوبية، الشرقية، الوادي الجديد، الجيزة، أسيوط، المنوفية، والسويس.

وخلال المكالمات الهاتفية، أعرب نائب الوزير عن بالغ سعادته بتفوق هؤلاء الطلاب، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس ثمرة الجهد والاجتهاد على مدار العام الدراسي، ويمثل نموذجًا يُحتذى به لباقي الطلاب.

كما أثنى على دور أسرهم ومعلميهم في دعمهم ومساندتهم لتحقيق هذا الإنجاز.

وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين أن الوزارة حريصة على دعم المتفوقين في التعليم الفني، والعمل على فتح المزيد من الفرص أمامهم سواء في التعليم الجامعي أو في سوق العمل، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم الفني لا يقتصر على تحديث المناهج فقط، بل يشمل أيضًا تعزيز ثقافة التميز والتكريم والتحفيز للطلاب المجتهدين.

وتستعد الوزارة خلال الأيام المقبلة لتكريم الأوائل رسميًا في احتفالية خاصة، بحضور قيادات التعليم الفني وعدد من الشركاء الصناعيين، وذلك في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد روافد التنمية المستدامة ومصدرًا رئيسيًا للكوادر الفنية المدربة.