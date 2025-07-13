نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 595 ألف ناجح و204 آلاف دور ثانٍ في نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

أظهرت الإحصاءات النهائية لنتيجة الدبلومات الفنية 2025 أن عدد الطلاب الناجحين بلغ 595،848 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح عامة بلغت 70.47%، فيما بلغ عدد الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني 204،761 بنسبة 24.22%، بينما بلغ عدد الراسبين 44،928 طالبًا بنسبة 5.31% فقط.

كما بلغ عدد طلاب الدمج في نظام 3 سنوات 11،384 طالبًا بنسبة نجاح 85.48%، بينما بلغ عدد طلاب الدمج في نظام 5 سنوات طالبين اثنين، وبلغت نسبة نجاحهم 100%.

وأكد الوزير محمد عبداللطيف، أن التعليم الفني هو مستقبل مصر الحقيقي، ومحور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًا ومهنيًا لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

وقد وجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.

كما أشاد الوزير بنجاح التعليم الفنى في الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني وقد تجلت أحد نتائجها هذا العام الدراسي في امتحان الدبلوم - للمرة الرابعة - بمشاركة ممثلى سوق العمل مع معلمي وزارة التربية والتعليم في لجان التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج الدراسية المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبه في سوق العمل، وبذلك أصبحت علاقة التعليم الفنى أكثر قوة وارتباطا بسوق العمل.