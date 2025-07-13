نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نسب النجاح لنتيجة الدبلومات الفنية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

أعلن الدكتور أيمن محمد بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أبرز ملامح نتيجة الدبلومات الفنية 2025، وجاءت النسب كالتالي:

نظام 5 سنوات: نسبة النجاح 89.66%

نظام 3 سنوات عام: نسبة النجاح 63.59%

نظام التعليم والتدريب المزدوج: 84.67%

برامج الجدارات المهنية (3 سنوات): 89.63%

تكنولوجيا تطبيقية (3 سنوات): 80.65%

تكنولوجيا تطبيقية (5 سنوات): 98.21%

إعداد مهني (3 سنوات): 32.51%

كما بلغ عدد طلاب الدمج في نظام 3 سنوات 11،384 طالبًا بنسبة نجاح 85.48%، بينما بلغ عدد طلاب الدمج في نظام 5 سنوات طالبين اثنين، وبلغت نسبة نجاحهم 100%.

وأكد الوزير محمد عبداللطيف، أن التعليم الفني هو مستقبل مصر الحقيقي، ومحور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًا ومهنيًا لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

وقد وجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.

كما أشاد الوزير بنجاح التعليم الفنى في الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني وقد تجلت أحد نتائجها هذا العام الدراسي في امتحان الدبلوم - للمرة الرابعة - بمشاركة ممثلى سوق العمل مع معلمي وزارة التربية والتعليم في لجان التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج الدراسية المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبه في سوق العمل، وبذلك أصبحت علاقة التعليم الفنى أكثر قوة وارتباطا بسوق العمل.