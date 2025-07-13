حدث وسط غزة .. سقوط 10 شهداء بينهم أطفال فى مجزرة إسرائيلية استهدفت منزلا جنوب النصيرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 يوليو 2025 10:32 صباحاً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 10 شهداء بينهم أطفال في مجزرة إسرائيلية استهدفت منزلا جنوب النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي خان يونس، استُشهد 3 جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في منطقة المواصي جنوبي القطاع، كما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في محيط حي الكتيبة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57,882 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 138,095 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.