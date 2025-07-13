نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأعلام وصيحات الفرحة.. الأطباء البيطريون يحتفلون بثورة 30 يونيو في «دار الحكمة» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح دار الحكمة ملحمة وطنية في حب مصر على صوت الفنانة آية عبدالله، فنانة الأوبرا، حيث تأثر الحضور بالأغاني الوطنية في احتفالية «أمسية وطنية في حب مصر» التي أقامتها النقابة العامة للأطباء البيطريين احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو.

عبر الحضور عن فرحتهم ورفعوا الأعلام وتعالت الصيحات متأثرين بالأغاني الوطنية، والقيمة الوطنية التي يكنونها لثورة 30 يونيو العظيمة، على أنغام أغاني «ما تقولش إيه اديتنا مصر»، و«وقف الخلق ينظرون جميعًا كيف أبني قواعد المجد»، و«تمر بيكي المحن»، وغيرها من الأغاني الوطنية.

أعلن الأطباء البيطريون عن تأييدهم للرئيس السيسي، مؤكدين أن 30 يونيو هو يوم إرادة شعب خرج رافضًا الانكسار وكتب مصيره بأيدي أبنائه.