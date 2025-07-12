كشف ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية وبصحبته آخر بترويج المواد المخدرة بالقليوبية وضبط مرتكبا الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 يوليو 2025 10:34 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية وبصحبته آخر بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.

بالفحص تم تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (شخصان"لهما معلومات جنائية"– مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص) ، حال قيامهما بترويج المواد المخدرة بإستخدام دراجة نارية "ملك احدهما" .. وبحوزتهما (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين" – فرد خرطوش– مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى") .. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.