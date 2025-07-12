"الفن يلتقي بالتاريخ" في المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - نظم المتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية، بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، معرضًا فنيًا بعنوان "الفن يلتقي بالتاريخ"، وذلك في إطار الأنشطة الثقافية والفنية التي ينظمها المتحف بالتعاون مع الجهات التعليمية والتثقيفية المختلفة بهدف تعريف زواره من الجيل النشىء بالحضارة المصرية العريقة.

وأوضحت الدكتورة ولاء مصطفى مدير عام المتحف اليوناني الروماني، أن المعرض يُقام بقاعة الجيبسوتكا (قاعة المستنسخات الجصية) بالمتحف، ليضم 44 لوحة فنية من أعمال طلاب قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، استوحوا أعمالهم من تفاصيل القطع الأثرية والمنحوتات المعروضة ضمن سيناريو العرض المتحفي، في تجسيد فني يجمع بين الأصالة والابتكار.

وأشارت إلى أن المعرض يُعد تجربة فريدة تعكس اهتمام المتحف بتشجيع الإبداع الشبابي، وتعزيز التفاعل بين طلاب الفنون والمقتنيات التاريخية، بما يسهم في إعادة تقديم التراث المصري القديم برؤى فنية حديثة.

