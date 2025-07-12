نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحدث التعليم يكشف حقيقة إرجاء تطبيق نسبة 20% من الدرجات على حضور طلاب الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل تطبيق نسبة الـ20% للحضور والغياب لطلاب الشهادة الإعدادية إلى العام بعد القادم.

وأكد زلطة أن هذا الادعاء عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في تطبيق النسبة كما أُعلن سابقًا، وأنها تُعد أحد الإجراءات الأساسية لضبط العملية التعليمية وتحقيق الانضباط داخل المدارس.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أي قرارات تخص سير الدراسة أو اللوائح المنظمة يتم إعلانها عبر القنوات الرسمية فقط، داعيًا أولياء الأمور والطلاب إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع دائمًا إلى المصادر الموثوقة.