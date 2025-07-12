نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "النقل" تحذر من إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة النقل، جهودها للتوعية بمخاطر السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، باعتباره واحدًا من أهم وسائل النقل الجماعي الآمن في البلاد.

يأتي ذلك في إطار الحملة التوعوية المستمرة "سلامتك تهمنا"، والتي أطلقتها الوزارة ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وفي هذا السياق، ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين، عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية أو العبور منها، لما يترتب على ذلك من خطر داهم يؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء، فضلًا عن تعطيل حركة مسير القطارات وتعريضها لمخاطر جسيمة.

وأكدت الهيئة، أن هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة للقانون وتهدد سلامة المواطنين، داعية الجميع إلى الالتزام الكامل بالعبور من خلال المزلقانات الشرعية المعتمدة من هيئة السكك الحديدية، والتي تم تجهيزها وفق أعلى معايير السلامة لتأمين حركة المشاة والمركبات على حد سواء.

وشددت وزارة النقل، على أن الحفاظ على حياة المواطنين يأتي على رأس أولوياتها، ولن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي تعديات أو سلوكيات تؤثر سلبًا على أمن وسلامة مرفق السكك الحديدية، داعية الجميع إلى التعاون من أجل الحفاظ على هذا المرفق الحيوي وضمان استمراريته في تقديم خدماته بأعلى درجات الأمان والانضباط.