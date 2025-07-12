نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل: تعاون مع المرور لتفعيل مخالفة رادعة للتعدي على حارة الأتوبيس الترددي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشدت وزارة النقل، المواطنين، ضرورة الالتزام بعدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي BRT، والموجودة على الحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق الدائري، وذلك حفاظًا على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجماعي الجديدة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة النقل لضمان انسيابية حركة المرور وتحقيق أقصى استفادة من مشروعات تطوير البنية التحتية.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات في الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي، وتعزيز الانضباط المروري على الطريق الدائري الذي يشهد تطويرًا شاملًا في إطار المشروع القومي لتحديث شبكة الطرق والمحاور.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة النقل عن تعاونها الكامل مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة بحق أي مركبة تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي، بما يُسهم في دعم الالتزام بالقواعد المنظمة لحركة المرور على الطريق.

كما أعربت الوزارة، عن ثقتها الكبيرة في وعي مستخدمي الطريق الدائري، وحرصهم على الالتزام بتعليمات السلامة والأمان، وتفهمهم لأهمية عدم استخدام الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي، بما يعود بالنفع على الجميع ويساهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، واستمرار تشغيل منظومة النقل الحديثة بكفاءة عالية.