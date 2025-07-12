محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح مكتب توثيق محكمة جنوب الجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الاستعدادات النهائية الجارية بمقر مكتب توثيق محكمة جنوب الجيزة وذلك للتأكد من جاهزية الموقع لفعاليات الافتتاح، قبل الافتتاح الرسمي للمقر الجديد.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال التجميلية بالموقع، بما يليق بأهمية المكتب والخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين.

وخلال جولته اطمأن المحافظ على جاهزية التجهيزات الداخلية للمقر موجّهًا رئيس حي جنوب الجيزة بمتابعة النظافة ورفع كفاءة محيط المكتب بصفة دورية وإزالة أي إشغالات أو تعديات قد تعيق الحركة المرورية لضمان بيئة حضارية مهيأة لاستقبال المترددين على المكتب والمؤسسات الخدمية المجاورة.

وأكد المحافظ أن إنشاء مكتب التوثيق الجديد يأتي في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات للمواطنين مشددًا على أهمية الحفاظ على المظهر العام والبيئة المحيطة بالمقر بما يعكس صورة إيجابية عن كفاءة المؤسسات الحكومية، ويعزز ثقة المواطنين في جودة الخدمات المقدمة.