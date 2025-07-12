نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يناقش رسالة ماجستير حول "فقه الدعوة" من الأدعية النبوية بجامعة الأزهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة، جامعة الأزهر فرع المنوفية، بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية، وذلك في إطار دعمه المستمر للبحث العلمي وتشجيعه للباحثين في مجال الدعوة الإسلامية.

جاءت الرسالة بعنوان: «فقه الدعوة من الأدعية النبوية من خلال موطأ الإمام مالك، ومسند الإمام أحمد، وسنن الدارمي، وسبل الاستفادة منه في الواقع الدعوي المعاصر»، وقد تقدم بها الباحث أسامة عبدالرحيم بيومي عبدالغني لنيل درجة الماجستير في الدعوة والثقافة الإسلامية.

استقبل الوزير عدد من القيادات الأكاديمية والعلمية، من بينهم: الأستاذ الدكتور خالد عبدالعال أحمد، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور عادل الصاوي أبوزيد، وكيل الكلية للدراسات العليا، والأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشيخ محمد رجب خليفة، وكيل مديرية أوقاف المنوفية، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس وقيادات من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

تكونت لجنة المناقشة والإشراف من: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري «مناقشًا خارجيًا»، والأستاذ الدكتور عادل الصاوي عبدالغفار «مناقشًا داخليًا»، والأستاذ الدكتور نجاح عبدالله البياع «مشرفًا أساسيًا»، والأستاذ الدكتور محمد سعد قاسم «مشرفًا مشاركًا».

وفي مستهل المناقشة، أشاد الأستاذ الدكتور نجاح البياع باستجابة الوزير ومشاركته التي تعكس تواضعه وأخلاقه الرفيعة، مؤكدًا أن حضوره يفتح الأمل في نفوس الباحثين والدعاة.

وعبر الباحث عن خالص شكره لوزير الأوقاف وللجنة المشرفة، واعتبر مشاركته إضافة علمية كبيرة للرسالة.

وفي كلمته خلال المناقشة، عبر وزير الأوقاف عن شكره وتقديره للكلية وأساتذتها ولجنة المناقشة، مشيدًا بالجهد العلمي الذي بذله الباحث، ومؤكدًا أن الرسالة تمثل إسهامًا جادًا في باب فقه الدعوة النبوية، يجمع بين التأصيل العلمي والمعالجة المعاصرة.

وأشار إلى أهمية تمكُّن الداعية من اللغة العربية وعلوم الشريعة، محذرًا من الاقتصار على الأحاديث الصحيحة فقط دون الإشارة إلى غيرها على منهج الأئمة، مع ضرورة التعريف المنهجي للمصطلحات الشرعية والأصولية، كما أوصى الدعاة بالرجوع إلى المصادر الأصلية في العلم، والابتعاد عن مظان البدع والتطرف، والتحلي بسعة الاطلاع وعمق النظر.

وخلال المناقشة، ثمن الأستاذ الدكتور عادل الصاوي مشاركة الوزير وجهوده في دعم البحث العلمي، مشيرًا إلى أن التوظيف الدعوي لا ينفصل عن المسالك الفقهية واللغوية والحديثية، داعيًا الباحث إلى تطوير لغته والاهتمام بعلوم الحديث.

وفي ختام الجلسة، قررت لجنة المناقشة منح الباحث درجة الماجستير في الدعوة والثقافة الإسلامية بتقدير ممتاز.

وقد أهدى عدد من الأساتذة إلى معالي الوزير بعض مؤلفاتهم، حيث أهداه الأستاذ الدكتور خالد عبدالعال كتابه: «القول المبين في أن التصوف من سيرة سيد المرسلين»، كما قدم له الأستاذ الدكتور عطية مصطفى مجموعة من كتبه، منها: «من وسائل الدعوة إلى الله درس المسجد»، و«مدخل لدراسة علم الدعوة»، و«الدعوة في عهدها المكي»، و«مجموعة أوراد سيدي أحمد بن إدريس»، في لفتة تعكس عمق التقدير العلمي.