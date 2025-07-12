نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة يلتقي وفد "اتحاد بشبابها" في محاضرة تثقيفية "بأكاديمية الأوقاف الدولية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة، بوفد من مؤسسة «اتحاد بشبابها»، في محاضرة تثقيفية نظمتها وزارة الأوقاف بأكاديمية الأوقاف الدولية، وذلك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بدعم المبادرات الشبابية الجادة وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية الهادفة.

ناقش اللقاء سبل التعاون المشترك في تنفيذ فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، التي تطلقها الوزارة بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الوعي الديني والوطني الصحيح بين الشباب، من خلال برامج ومبادرات تثقيفية ميدانية وإلكترونية.

وفي كلمته، رحب الدكتور أيمن أبو عمر بوفد المؤسسة، مشيدًا بالروح الوطنية التي يتمتع بها شبابها، وسعيهم الجاد إلى إحداث تأثير إيجابي وفعال في المجتمع، مؤكدًا أهمية هذا النوع من الشراكات التي تسهم في بناء الوعي وترسيخ القيم الصحيحة.

وأشار إلى أن مبادرة «صحح مفاهيمك» تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين الجهود الرسمية والمجتمعية، قائلًا: «المجتمع المصري يقبل كل ما هو طيب ونافع، لكنه يبحث دائمًا عن النموذج الصادق الذي يقول ويفعل، ويقنع بسلوكه قبل كلماته».

وأكد أن وزارة الأوقاف مستعدة لتقديم كل سبل الدعم اللازمة لإنجاح هذه الشراكة، مشددًا على أن الجدية في التنفيذ والقدوة في السلوك هما مفتاح التأثير الحقيقي.

وختم كلمته بقوله: «نحن أبناء بلد الحضارة والريادة، ومصر جاءت أولًا، ثم جاء من بعدها من جاء. وخدمة هذا الوطن شرف، تتطلب الصدق والعزيمة والعمل الجاد».

من جانبهم، ثمن أعضاء وفد «اتحاد بشبابها» هذا اللقاء، مؤكدين حرصهم على التعاون الوثيق مع وزارة الأوقاف في تنفيذ أنشطة المبادرة، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومسؤول، وقادر على صون هويته ومجتمعه.