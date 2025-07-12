نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يوفد أعضاء من الكنترول الرئيس لمتابعة أعمال مراكز التصحيح على مستوى الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بإيفاد أعضاء من الكنترول الرئيس بالقاهرة إلى جميع مراكز التصحيح بالمحافظات؛ لمتابعة سير العمل ميدانيًا، والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة، وتحقيق أقصى درجات العدالة للطلاب، حرصًا على ضمان أعلى درجات الدقة والانضباط في أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

أكد «عبدالغني» أن هذه المتابعة المكثفة تأتي في إطار سياسة القطاع للتدقيق والشفافية، مشددًا على أن أعمال التصحيح تمثل أمانة كبرى تتعلق بمستقبل الطلاب، وأن قطاع المعاهد حريص على أداء هذه المهمة بعناية بالغة دون تهاون أو تقصير.

أوضح الشيخ حميد أبوعريضة، وكيل قطاع المعاهد لشؤون الامتحانات، أن أعمال التصحيح تنطلق غدًا الأحد، بمشاركة 22,399 معلمًا، موزعون على 16 مركزًا للتصحيح على مستوى الجمهورية، وهي: «القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر»، وقد تم تهيئة الأجواء المناسبة للمعلمين للقيام بأعمال التصحيح على أكمل وجه.