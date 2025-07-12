نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهر يطلق مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق جناح الأزهر الشريف، في إطار مشاركته المتميزة بالدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، مبادرة توعوية بعنوان «عيون أطفالنا مستقبلنا»، تستهدف نشر الوعي الصحي بين الأسر حول أهمية الحفاظ على سلامة عيون الأطفال، والوقاية من أمراض الإبصار الشائعة في سن مبكرة.

قدم جناح الأزهر، من خلال ركن المبادرة، مجموعة من النصائح والإرشادات الطبية بأسلوب مبسط وجاذب، شملت التشجيع على ممارسة الأنشطة الحركية في الهواء الطلق، وتقليل مدة استخدام الشاشات الإلكترونية، وضمان تغذية صحية متوازنة غنية بالفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى أهمية الفحوصات الدورية للعين، وتوفير إضاءة مناسبة أثناء القراءة أو الدراسة، مع الالتزام بوضعية جلوس صحيحة.

تأتي مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» ضمن جهود جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب في تعزيز الوعي المجتمعي والاهتمام بصحة الطفل البدنية والنفسية، انطلاقًا من رسالة الأزهر الشاملة التي تجمع بين التربية والتعليم والرعاية الإنسانية، وتأكيدًا على دوره الوطني في دعم بناء أجيال واعية وسليمة.