نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوجيهات شيخ الأزهر.. "البحوث السكانية "و "قطاع المعاهد "يطلقان المرحلة الثانية من البرامج التدريبية للتربية السكانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم السبت المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي حول التربية السكانية لمعلمي قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشأن دعم وتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، بالتعاون بين المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية.

يُنفذ التدريب لمعلمي منطقة القاهرة الأزهرية وقطاع المعاهد، ويستمر على مدار ثلاثة أيام، على يد أساتذة وخبراء من جامعة الأزهر، بهدف رفع كفاءة المعلمين في تناول القضايا السكانية من منظور علمي وتربوي متكامل. شهد افتتاح البرنامج حضور كل من الدكتور شكري عبدالعظيم، عميد المركز، ممثلًا عن المدير، والدكتور أحمد الشرقاوي، نائبًا عن رئيس قطاع المعاهد.

أكد الدكتور أحمد الشرقاوي أن هذه البرامج التدريبية تمثل ركيزة أساسية في بناء الوعي المتكامل للمعلم الأزهري، مشددًا على أن قطاع المعاهد حريص على أن يكون المعلم شريكًا فاعلًا في مواجهة التحديات المجتمعية المعاصرة ونشر الثقافة السكانية والصحية السليمة. وبين أن الأزهر يعمل بخطى متسارعة نحو دعم قضايا الأسرة والمجتمع، من خلال برامج علمية وتربوية مدروسة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.

يستهدف البرنامج تعزيز وعي المعلمين بالقضايا السكانية، ونشر مفاهيم التربية السكانية وتنظيم الأسرة، إلى جانب التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وإنصافًا.

يأتي هذا البرنامج في سياق التعاون المثمر بين المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية، ضمن جهود الأزهر المستمرة في دعم قضايا التنمية المجتمعية، وبناء وعي تربوي شامل لدى المعلمين والطلاب على حد سواء.

يُعقد البرنامج تحت إشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبقيادة تنفيذية من الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية.