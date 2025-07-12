نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تظهر النتيجة؟.. الدبلومات الفنية 2025 على مكتب وزير التعليم منذ صباح اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الدبلومات الفنية 2025 على مكتب وزير التعليم منذ صباح اليوم

يترقب عدد كبير من طلاب التعليم الفني بجميع تخصصاته، لحظة إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول، والتي تشمل تخصصات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والتمريض ونظام الخمس سنوات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن عمليات التصحيح وصلت لمراحلها النهائية، ويجرى الآن إعداد قائمة أوائل الطلاب بكل شعبة، استعدادًا لاعتماد النتيجة رسميًا من الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التعليم.

وبعد اعتمادها، سيتم نشر النتيجة على بوابة التعليم الفني الإلكترونية، ليبدأ الطلاب بعدها مرحلة تنسيق الكليات والمعاهد.

رابط النتيجة الرسمي وخطوات الاستعلام إلكترونيًا

أكدت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة ستكون متاحة من خلال بوابة التعليم الفني الرسمية التابعة للوزارة، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم فور اعتمادها عبر الرابط: https://nategafany.emis.gov.eg.

ويجب على الطالب، عند الدخول للموقع، إدخال رقم الجلوس بدقة وتحديد الصف الدراسي والمحافظة وبيانات المدرسة بشكل صحيح للحصول على النتيجة الكاملة.

ويأتي هذا النظام الإلكتروني في إطار سعي الوزارة لتيسير الأمور على الطلاب، وتوفير طريقة ميسّرة وآمنة لمعرفة النتائج دون الحاجة للتوجه إلى المدارس أو الإدارات التعليمية.

الوزارة توضح ملامح تنسيق الدبلومات الفنية 2025 – 2026

بالتوازي مع الاستعداد لإعلان النتائج، يستعد الطلاب لخوض مرحلة تنسيق الكليات والمعاهد، وهي المرحلة التي تحدد مستقبلهم الجامعي.

وقد أوضحت وزارة التعليم العالي أن هناك عددًا من الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة متاحة أمام طلاب التعليم الفني، وفقًا لمجموعة من الشروط والمعايير الخاصة بنظام التنسيق.

من بين الكليات التي يمكن الالتحاق بها: كليات التجارة، كليات الزراعة، كليات السياحة والفنادق، كليات الفنون التطبيقية، كليات التكنولوجيا والتعليم، كليات التربية (شعب التعليم الفني)، كليات الخدمة الاجتماعية، وكليات الهندسة بشروط خاصة.

وتشترط الوزارة حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 70% في نظام الثلاث سنوات، و75% فأكثر لخريجي نظام الخمس سنوات.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025 وخطوات الاستعلام عن النتيجة

خصصت وزارة التعليم العالي رابطًا مباشرًا للاستعلام عن نتيجة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية بمجرد الانتهاء من عملية التنسيق، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: https://tansiknatiga.digital.gov.eg.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025



للحصول على النتيجة بشكل صحيح، يرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الفني.

اختيار "نتيجة الدبلومات الفنية 2025".

تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

إدخال رقم الجلوس بدقة.

تحديد المحافظة وبيانات المدرسة.

الضغط على زر استعلام.

ويراعي في الترشيح عدد من المعايير منها: الدرجات الحاصل عليها الطالب والتوزيع الجغرافي والرغبات المدخلة مسبقًا، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات القدرات في الكليات التي تتطلب ذلك مثل كليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية والفنون التطبيقية.

ما بعد النتيجة.. خطوات مهمة يجب على الطلاب اتخاذها

بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية، تبدأ مرحلة جديدة على الطالب أن يتعامل معها بدقة واهتمام، تبدأ من مراجعة دليل التنسيق، مرورًا باختيار الرغبات بعناية، ثم التقديم عبر موقع التنسيق في الموعد المعلن.

ينصح الخبراء بضرورة التأني في اختيار الرغبات، والتركيز على التخصصات التي تتماشى مع قدرات الطالب وسوق العمل، مع متابعة الموقع الرسمي لمكتب التنسيق بشكل يومي لتفادي ضياع الفرص أو التأخر عن المواعيد المقررة.