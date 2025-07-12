ضبط متهمين بالتعدي على سائق "أجرة" في المنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 يوليو 2025 06:32 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بالتعدي على سائق سيارة "أجرة" بالمنيا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لمركز شرطة المنيا من (سائق "مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم) بتضرره من قيام (شخصين"سائق ، نجل عمه" – مقيمان بدائرة المركز) بالتعدى عليه وإحداث إصابته المنوه عنها وتلفيات بالسيارة قيادته بسبب خلافات حول أولوية المرور.

أمكن ضبط المتهمان ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.