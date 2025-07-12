ضبط سائق صدم فرد مرور عقب استيقافه للاطلاع على تراخيص تروسيكل (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 يوليو 2025 06:32 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "تروسيكل بدون لوحات معدنية" بالإصطدام بأحد أفراد المرور حال محاولة إستيقافه للإطلاع على تراخيص المركبة بالجيزة ، وهروبه عقب إرتكاب الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى وأثناء تواجد حملة مرورية بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة وحال محاولة إستيقاف مركبة "تروسيكل بدون لوحات معدنية" استمر قائدها بالسير مسرعاً دون التوقف مما أدى إلى سقوط أحد أفراد المرور حال تفاديه الإصطدام بالمركبة دون إصابته.

أمكن تحديد وضبط التروسيكل وقائده (مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لعدم حمله أية تراخيص للمركبة.

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.