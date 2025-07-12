الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد جميع محافظات مصر في الوقت الحالي طقسًا شديد الحرارة، وذلك نتيجة لموجة حارة تسيطر على أنحاء البلاد. وأطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات عاجلة بشأن هذا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في بعض المحافظات التي تشهد أرقامًا قياسية لم تشهدها منذ فترة.

«الفرحة المنتظرة».. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر من ارتفاع الحرارة في هذه المحافظات

وفي هذا السياق، أفادت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، بأن البلاد تمر بمرحلة من الطقس المرتفع الحرارة بسبب تزايد معدلات الرطوبة والتي وصلت مؤخرًا إلى 85%. وأوضحت الدكتورة أن درجات الحرارة المسجلة ليست أعلى من معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، إلا أن الرطوبة المرتفعة هي السبب الرئيسي وراء شعور المواطنين بحرارة الطقس الشديدة. فعلى سبيل المثال، سجلت محافظة القاهرة درجة حرارة بلغت 36 درجة مئوية، إلا أن الإحساس الفعلي للحرارة وصل إلى 39 درجة مئوية بسبب كثافة الرطوبة في الجو.

وأضافت هيئة الأرصاد أن هذه الموجة الحرارية تؤثر بشكل خاص على المناطق الجنوبية للبلاد، حيث أشارت التحذيرات إلى ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة هناك لتتجاوز حاجز 41 درجة مئوية، مما يجعل الطقس أكثر قسوة ويزيد من ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، خاصة في أوقات الذروة وعند التواجد خارج المنازل.

ورصدت الهيئة العديد من الظواهر الجوية المصاحبة لهذه الموجة الحارة، من بينها استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وبقاء نسب الرطوبة مرتفعة خلال الفترات المسائية، مما يزيد من الشعور بعدم الراحة ويؤثر على جودة الحياة اليومية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للتأثر مثل كبار السن والأطفال.

وأكدت الدكتورة منار غانم في تصريحاتها أن هذه الأجواء ستستمر عدة أيام أخرى، حيث من المتوقع أن تظل الموجة الحارة مسيطرة على البلاد حتى نهاية الأسبوع الحالي على الأقل، مع استمرار الارتفاع الواضح في مستويات الرطوبة، وهو ما يعني استمرار الشعور بالحرارة الشديدة حتى نهاية تلك الفترة على أقرب تقدير.

وبذلك ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية، مثل تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل للحفاظ على الجسم من الجفاف، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة، بالإضافة إلى مراعاة استخدام وسائل التهوية واتباع الإرشادات الصحية الصادرة عن المختصين.

وفي الختام، أوضحت الهيئة أن هناك بوادر لانخفاض درجات الحرارة بمجرد انكسار الموجة الحارة المتوقع قدومه مع مطلع الأسبوع القادم، مطمئنة المواطنين بأن تلك الأجواء القاسية ستنقضي قريبًا، مشددة في الوقت ذاته على أهمية متابعة النشرات الجوية الدورية لمعرفة كل جديد عن حالة الطقس وتوقعات التغيرات المناخية.