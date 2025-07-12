نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تنفي تأجيل تطبيق نسبة الـ20% لأعمال السنة لطلاب الشهادة الإعدادية 2027 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل تطبيق نسبة الـ20% لأعمال السنة المتعلقة بالحضور والغياب لطلبة الشهادة الإعدادية حتى العام الدراسي 2027/2028، مؤكدة أن ما يُنشر في هذا الشأن غير دقيق.

وشددت الوزارة على أن تطبيق النظام الجديد سيتم كما هو مقرر وفقًا للتعديلات المعتمدة على قانون التعليم، والتي أقرها مجلس النواب رسميًا الأسبوع الماضي.

قانون التعليم الجديد: نسبة 20% لأعمال السنة

أوضحت الوزارة أن المادة 18 من تعديلات قانون التعليم نصّت على أنه يجوز تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لأعمال السنة لطلاب التعليم الأساسي، فيما تُخصص النسبة المتبقية لدرجات امتحان نهائي يُعقد على مستوى المحافظة من دورين.

ويُمنح الناجحون في هذا الامتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

ويصدر قرار تنظيمي من وزير التربية والتعليم بشأن آليات احتساب درجات أعمال السنة والامتحانات، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، متضمنًا ضوابط تضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.





التعليم المهني ضمن منظومة التعليم الأساسي

أشارت الوزارة أيضًا إلى أن التعديلات القانونية تفتح الباب أمام الطلاب ذوي الميول المهنية لاستكمال مرحلة التعليم الأساسي من خلال مراكز التدريب المهني أو المدارس والفصول الإعدادية المهنية، وفقًا لما يحدده وزير التعليم بالتعاون مع الجهات المهنية المعنية.

ويُمنح خريجو هذا المسار شهادة التعليم الأساسي المهني، والتي تتيح لهم التقدم إلى الثانوي الفني أو المهني أو التكنولوجي وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

توجيه للأسر: لا تلتفتوا للشائعات

ناشدت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، مؤكدة أن جميع القرارات الرسمية تُعلن عبر قنوات الوزارة الرسمية أو من خلال تصريحات رسمية موثقة، وأن الهدف من التعديلات هو تطوير التقييم والارتقاء بجودة العملية التعليمية في المرحلة الإعدادية.