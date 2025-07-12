نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية تحدد تشكيل لجان الإشراف على تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، القواعد المنظمة لتصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تشمل إجراءات تشكيل اللجان المشرفة على عملية الاقتراع والفرز.

تشكيل لجان الإشراف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

وفقًا للقرار الصادر عن الهيئة، يتم تشكيل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات الخاصة بالمصريين في الخارج من عدد كافٍ من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في السفارات والقنصليات المصرية.

وذكرت الهيئة أن هؤلاء الأعضاء سيكونون مسؤولين عن الإشراف الكامل على العملية الانتخابية بالخارج لضمان نزاهتها وشفافيتها، وبما يتوافق مع معايير الانتخابات المصرية في الداخل.





تعاون وزارة الخارجية في تنظيم العملية

أوضحت الهيئة أيضًا أن وزارة الخارجية ستقوم بتعيين أمين أصلي أو أكثر من العاملين بالوزارة لمساعدة أعضاء البعثات الدبلوماسية في إدارة العملية الانتخابية.

ويصدر بهؤلاء العاملين قرار رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد مهامهم ومواقعهم داخل اللجان.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التنسيق الكامل بين الهيئة الوطنية والبعثات المصرية في الخارج، وتوفير السبل الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الاقتراع بسلاسة.





تسهيل المشاركة وضمان النزاهة

تهدف هذه الترتيبات إلى تيسير مشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية، مع التأكيد على مبدأ الشفافية والرقابة، بما يعكس صورة حضارية للعملية الديمقراطية المصرية في المحافل الدولية.