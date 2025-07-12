الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الحكومة بشكل رسمي عن قرار هام يخص جميع الموظفين التابعين للجهاز الإداري للدولة، بما يشمل العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، ويُطبق القرار على مواليد يوليو 1971 وما بعدهم.

قرار رسمي من الحكومة يخص مواليد 1971 وما بعدهم.. ويبدأ العمل به في هذا الموعد

وبحسب ما ورد في قانون المعاشات الجديد، سيتم بدء تطبيق رفع سن المعاش تدريجيًا اعتبارًا من يوليو عام 2032، وذلك على مواليد يوليو 1971 الذين سيبلغون حينها 61 عامًا، حيث سيتم رفع سن التقاعد تدريجيًا، وقد منح القانون لرئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرار برفع سن المعاش إلى 65 عامًا، على أن يتم التطبيق بشكل تدريجي بدءًا من عام 2032.

وقد نصت المادة رقم 41 من قانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 على ما يلي: “يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، قرارًا بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليصبح 65 عامًا بحلول يوليو 2040″، وذلك في إطار تطبيق تدريجي يساوي بين جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في باقي القطاعات، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة، وفقًا للفلسفة التي بنيت عليها هذه المادة الخاصة برفع سن المعاش.

جدول سن المعاش الجديد

تبدأ الحكومة في تطبيق قانون رفع سن المعاش الجديد اعتبارًا من يوليو 2032، وقد حددت اللائحة التنفيذية خطة تدريجية لرفع سن التقاعد، تبدأ بـ 61 عامًا في 2032 وتصل إلى 65 عامًا في يوليو 2040، وذلك على النحو التالي: