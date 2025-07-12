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أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يصل إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي.. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الغينية بسلام، وذلك للمشاركة في فعاليات الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي.

الرئيس السيسي يصل إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي

الرئيس السيسي يصل إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة تأتي نتيجة الدور الفاعل الذي تقوم به مصر داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، لا سيما في ظل رئاستها لقدرة إقليم شمال إفريقيا، إلى جانب ترؤسها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات "النيباد" — الوكالة الإنمائية للاتحاد.

ملفات الأمن والتنمية على طاولة القمة

ومن المقرر أن يستعرض الرئيس المصري خلال الجلسات أعمال مصر في تطوير آليات العمل المشترك داخل الاتحاد، وحرصها على تعزيز العلاقة بين استقرار القارة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يخدم الأمن والسلم في إفريقيا ككل.

لقاءات رئاسية مرتقبة مع القادة الأفارقة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن جدول زيارة الرئيس السيسي يتضمن عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع زعماء الدول الأفريقية المشاركين، للتشاور حول أبرز التحديات التي تواجه القارة، وتبادل الرؤى بشأن سبل تعزيز التعاون بما يلبي طموحات الشعوب الأفريقية في مستقبل أكثر رخاءً واستقرارًا.