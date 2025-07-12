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أحمد جودة - القاهرة - ننشر أسماء المرشحين لمجلس الشيوخ 2025 في شمال سيناء.

تعرف على تفاصيل نشر الهيئة الوطنية للانتخابات للكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025 بدائرة شمال سيناء، وعددهم ورموزهم، ومكان إعلان الكشوف رسميًا.

الهيئة تنشر الكشوف الأولية لمرشحي شمال سيناء

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء الجمعة 11 يوليو 2025، عن الكشوف المبدئية لأسماء المرشحين الفرديين لعضوية مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة شمال سيناء، وذلك ضمن الجدول الزمني المقرر قانونًا للعملية الانتخابية.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد المرشحين بلغ 7، وتم نشر أسمائهم مع الرموز الانتخابية الخاصة بهم في مقر محكمة شمال سيناء الابتدائية، تنفيذًا لما نص عليه قانون تنظيم الانتخابات.

الشفافية وتكافؤ الفرص على رأس الأولويات

وأكدت الهيئة الوطنية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، التزامها التام بمبادئ الشفافية والحيادية الكاملة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية.

وشددت الهيئة على حرصها على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتوفير بيئة انتخابية نزيهة وعادلة تعكس إرادة الناخبين في شمال سيناء وجميع المحافظات.

موعد الطعون وخطوات المرحلة المقبلة

طبقًا للجدول الزمني المعلن، تفتح الهيئة باب الطعون على المرشحين المُعلنين بدءًا من اليوم التالي لنشر الكشوف ولمدة محددة بالقانون، حيث يمكن لأي مرشح أو مواطن التقدم بالطعن على صحة ترشح أي من الأسماء المعلنة، مع تقديم المستندات المؤيدة لذلك أمام المحكمة المختصة.

وتُعد هذه المرحلة خطوة أساسية قبل إعلان القوائم النهائية للمرشحين، تمهيدًا لانطلاق الدعاية الانتخابية ثم التصويت الرسمي.

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إقبال مبكر واستعدادات موسعة للعملية الانتخابية

تشهد محافظة شمال سيناء، مثل باقي المحافظات، حالة من الترقب بعد إعلان الكشوف، حيث بدأ المرشحون المحتملون التواصل مع قواعدهم الانتخابية استعدادًا لانطلاق الحملات.

وفي المقابل، بدأت الهيئة الوطنية تجهيز المقار الانتخابية وتفعيل الآليات الإلكترونية لتسهيل عملية الاستعلام عن اللجان من خلال الموقع الرسمي والتطبيقات الذكية.

الانتخابات تكتسب أهمية خاصة بالمحافظة

وتُعد انتخابات مجلس الشيوخ ذات أهمية كبيرة في شمال سيناء، خاصة في ظل التطورات التنموية والأمنية التي تشهدها المحافظة، وهو ما ينعكس في اهتمام المواطنين بالمشاركة السياسية واختيار من يمثلهم داخل الغرفة التشريعية الثانية.