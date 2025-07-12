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أحمد جودة - القاهرة - نعلن قائمة المرشحين ورموزهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الإسكندرية.

تعرف على قائمة أسماء مرشحي مجلس الشيوخ 2025 في محافظة الإسكندرية، المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وعددهم 24 مرشحًا بنظام الفردي مع رموزهم الانتخابية الرسمية.

الهيئة تعلن قائمة مرشحي الإسكندرية في مجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، الجمعة 11 يوليو 2025، عن القائمة المبدئية للمرشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 عن دائرة محافظة الإسكندرية.

ووفقًا للجدول الزمني المعتمد، تم نشر الكشوف في مقر محكمة الإسكندرية الابتدائية، والتي تضم 24 مرشحًا يتنافسون على المقاعد الفردية بالمحافظة، مع رموزهم الانتخابية الرسمية.

تفاصيل المرشحين ورموزهم

تضمنت القائمة عددًا متنوعًا من المرشحين المنتمين لأحزاب كبرى ومستقلين، منهم:

عبدالله ضيف الله (مستقبل وطن - رمز السلم).

عمر غليمي (مستقبل وطن - رمز الكتاب)

مصطفى أبو زهرة (مستقبل وطن - رمز القلم)

رجائي عزت (حماة وطن - رمز التاج)

طارق الوكيل (حماة وطن - رمز الماسة)

إيهاب زكريا (الجبهة الوطنية - رمز السيارة)

أحمد طرمان (الشعب الجمهوري - رمز الصاروخ)

معتز الحضري (الإصلاح والنهضة - رمز الهاتف المحمول).

راضي النشرتي (مستقل - رمز الأسد)

مروة النجار (الإصلاح والنهضة - رمز عنقود العنب)

شوقي الفقي (مستقل - رمز الصقر)

أيمن مرسي (الإصلاح والنهضة - رمز السفينة).

يسري خليفة (المصريون الأحرار - رمز الطائرة)

إبراهيم شحاتة (حزب العدل - رمز الحصان)

أشرف رجب (العدل - رمز الشاكوش)

مايكل نبيل الكوماندا (مستقل - رمز الجرس)

محمد عبداللاه (الريادة - رمز الهليكوبتر)

شيماء عبد الرسول (الاتحاد - رمز الفنار)

أشرف زهران (الاتحاد - رمز المدفع)

ثريا عبد الحافظ (مستقل - رمز الفراشة)

أشرف السيد (مستقل - رمز الكماشة).

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الجدول الزمني للانتخابات

حسب الجدول المعلن من الهيئة، جرى فتح باب الترشح من 5 إلى 10 يوليو، وتم إعلان الكشوف المبدئية يوم 11 يوليو. تليها فترة الطعون من 14 حتى 16 يوليو، بينما تبدأ الدعاية الانتخابية في 18 يوليو، مع تحديد يوم 20 يوليو كآخر موعد للتنازلات.

يبدأ الصمت الدعائي يوم 31 يوليو، على أن تُجرى الانتخابات بالخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 أغسطس.

و إعلان النتيجة سيكون في 12 أغسطس، وتُجرى جولة الإعادة (حال وجودها) في الداخل يومي 27 و28 أغسطس، وتُعلن النتائج النهائية في 4 سبتمبر.

الهيئة تؤكد النزاهة وتدعو للمشاركة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بالنزاهة والحياد في إدارة الانتخابات، مشددة على تطبيق أعلى معايير الشفافية.

ودعت المواطنين للاطلاع على كافة التفاصيل عبر موقعها الرسمي www.elections.eg،

وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في اختيار ممثليهم بمجلس الشيوخ.