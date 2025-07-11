الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025 في محافظة أسيوط

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أحمد جودة - القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025

في إطار الاستعدادات الانتخابية لمجلس الشيوخ 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف المبدئية لأسماء المترشحين بمحافظة أسيوط، متضمنة رموزهم الانتخابية.

وتم الإعلان عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، ضمن الجدول القانوني للانتخابات، وذلك في ظل تأكيدات متواصلة على التزام الهيئة بالحياد والشفافية، وضمان نزاهة السباق الانتخابي في محافظة أسيوط، التي تشهد منافسة محتدمة ضمن مقاعد النظام الفردي والقائمة.

كشوف المرشحين في محافظة أسيوط

بدء تلقي الطعون الانتخابية

وبدأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، صباح اليوم الجمعة، استقبال الطعون على الكشوف المبدئية التي نشرتها الهيئة، وتستمر هذه المرحلة حتى يومي السبت والأحد، على أن تفصل المحكمة في هذه الطعون أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية وبدء الدعاية الانتخابية يوم الجمعة 18 يوليو 2025.

مكونات مجلس الشيوخ ونظام الانتخابات

وصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث يتكون المجلس من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثي الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي. وقد نصّ القانون على تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة.

ويقسم النظام الانتخابي إلى 27 دائرة للنظام الفردي و4 دوائر للقائمة النسبية المغلقة ودائرتان مخصصتان لكل منهما 13 مقعدًا ودائرتان مخصصتان لكل منهما 37 مقعدًا.

مستندات الترشح المطلوبة

نص القانون على تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية لقبول الترشح، تشمل:

السيرة الذاتية.

صحيفة الحالة الجنائية.

بيان الانتماء الحزبي أو الاستقلال.

إقرار الذمة المالية.

شهادة المؤهل الجامعي.

ما يثبت أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء.

إيصال إيداع مبلغ 30،000 جنيه كتأمين.

أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة الوطنية.

التدريب على التقنيات الإلكترونية لدعم الشفافية

نظمت الهيئة برامج تدريبية مكثفة شملت أكثر من 10،600 قاضي من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تضمنت عرض تطبيقات إلكترونية حديثة تستخدم لتيسير العملية الانتخابية، وضمان حرية وسرية التصويت.

كما أجرت الهيئة دورات تدريبية موسعة للموظفين المعاونين للقضاة على كيفية التعامل مع برامج فحص الترشح واستقبال الطلبات واستخدام أجهزة الماسح الضوئي والطابعات وتوفير الباركود والأكواد بما يسهم في دعم الشفافية الكاملة في كافة مراحل الانتخابات.