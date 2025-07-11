نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: إعادة تشغيل الكهرباء بالكامل بشبرامنت والانتهاء من إصلاح وتركيب المحول الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت محافظة الجيزة، أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح والصيانة وإعادة التيار الكهربائي بشكل كامل للمنطقة المتضررة بشبرامنت، عقب السيطرة على الحريق المحدود الذي نشب بالكشك يوم 10 يوليو 2025.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة من محافظة الجيزة لما تم تداوله بشأن وقوع حريق بكشك كهرباء بمنطقة شبرامنت التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس.

وقد تم الانتهاء من تركيب المحول الكهربائي الجديد، وتركيب كابلات الجهد المتوسط، ويجري استكمال تركيب كابلات الجهد المنخفض، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الكهرباء والجهات المختصة، لضمان استقرار الخدمة وعدم تكرار الانقطاع.

وتؤكد محافظة الجيزة أنه تم إطلاق التيار الكهربائي بنجاح وتشغيل الخدمة مرة أخرى بكامل طاقتها في منطقة شبرامنت.

من جانبه، وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الشكر إلى فرق العمل الميداني وشركة الكهرباء على سرعة الاستجابة والتحرك الفوري لإعادة الخدمة في زمن قياسي، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في التعامل مع أية أعطال أو طوارئ، بما يضمن تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين بكفاءة واستمرارية.

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