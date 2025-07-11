الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ بمحافظة الجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ

في إطار التحضيرات الجارية لاستحقاقات مجلس الشيوخ 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن نشر الكشوف المبدئية لأسماء المترشحين بمحافظة الجيزة، متضمنة الرموز الانتخابية لكل مرشح، وذلك في خطوة جديدة تؤكد التزام الدولة بترسيخ قواعد المشاركة السياسية والديمقراطية.

وقد أتاحت الهيئة الاطلاع على بيانات المرشحين من خلال موقعها الرسمي، ضمن الجدول الزمني المنظم قانونًا للعملية الانتخابية.

وتعد هذه المرحلة تمهيدًا لانطلاق مرحلة الطعون والدعاية الانتخابية، في ظل التزام الهيئة الكامل بتطبيق أقصى درجات الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات استمرارها في تنفيذ العملية الانتخابية وفق ضوابط دقيقة، تضمن النزاهة والمصداقية بما يعكس تطلعات المواطنين في محافظة الجيزة وجميع أنحاء الجمهورية.

كشوف المرشحين في محافظة الجيزة

بدء تلقي الطعون الانتخابية

وبدأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، صباح اليوم الجمعة، استقبال الطعون على الكشوف المبدئية التي نشرتها الهيئة، وتستمر هذه المرحلة حتى يومي السبت والأحد، على أن تفصل المحكمة في هذه الطعون أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية وبدء الدعاية الانتخابية يوم الجمعة 18 يوليو 2025.

مكونات مجلس الشيوخ ونظام الانتخابات

وصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث يتكون المجلس من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثي الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي. وقد نصّ القانون على تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة.

ويقسم النظام الانتخابي إلى 27 دائرة للنظام الفردي و4 دوائر للقائمة النسبية المغلقة ودائرتان مخصصتان لكل منهما 13 مقعدًا ودائرتان مخصصتان لكل منهما 37 مقعدًا.

مستندات الترشح المطلوبة

نص القانون على تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية لقبول الترشح، تشمل:

السيرة الذاتية.

صحيفة الحالة الجنائية.

بيان الانتماء الحزبي أو الاستقلال.

إقرار الذمة المالية.

شهادة المؤهل الجامعي.

ما يثبت أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء.

إيصال إيداع مبلغ 30،000 جنيه كتأمين.

أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة الوطنية.

التدريب على التقنيات الإلكترونية لدعم الشفافية

نظمت الهيئة برامج تدريبية مكثفة شملت أكثر من 10،600 قاضي من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تضمنت عرض تطبيقات إلكترونية حديثة تستخدم لتيسير العملية الانتخابية، وضمان حرية وسرية التصويت.

كما أجرت الهيئة دورات تدريبية موسعة للموظفين المعاونين للقضاة على كيفية التعامل مع برامج فحص الترشح واستقبال الطلبات واستخدام أجهزة الماسح الضوئي والطابعات وتوفير الباركود والأكواد بما يسهم في دعم الشفافية الكاملة في كافة مراحل الانتخابات.