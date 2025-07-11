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السكة الحديد: انتظام حجز تذاكر السفر على جميع القطارات

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السكة الحديد: انتظام حجز تذاكر السفر على جميع القطارات

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: انتظام حجز تذاكر السفر على جميع القطارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن انتظام خدمة حجز تذاكر السفر لجميع القطارات، وتوفر عددًا من الوسائل المتنوعة التي تتيح للجمهور سهولة الحصول على التذاكر، وذلك من خلال:

  1. شبابيك التذاكر المتوفرة بمحطات السكة الحديد على مستوى الجمهورية.
  2. الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة عبر الرابط التالي:
    https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets
  3. تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways، المتاح للتنزيل على متجري Google Play وApple App Store.
  4. شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة، وتشمل: (فوري، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول، وغيرها).
  5. مكاتب المدينة الموجودة خارج المحطات، وعددها 34 مكتبًا موزعة بمختلف المحافظات.

وتناشد الهيئة السادة الركاب بضرورة الحصول على التذاكر من خلال وسائل الحجز المعتمدة، وذلك لتجنب التعرض للغرامات المقررة في حالة استقلال القطارات دون تذكرة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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