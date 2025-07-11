نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: انتظام حجز تذاكر السفر على جميع القطارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن انتظام خدمة حجز تذاكر السفر لجميع القطارات، وتوفر عددًا من الوسائل المتنوعة التي تتيح للجمهور سهولة الحصول على التذاكر، وذلك من خلال:

شبابيك التذاكر المتوفرة بمحطات السكة الحديد على مستوى الجمهورية. الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة عبر الرابط التالي:

https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways، المتاح للتنزيل على متجري Google Play وApple App Store. شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة، وتشمل: (فوري، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول، وغيرها). مكاتب المدينة الموجودة خارج المحطات، وعددها 34 مكتبًا موزعة بمختلف المحافظات.

وتناشد الهيئة السادة الركاب بضرورة الحصول على التذاكر من خلال وسائل الحجز المعتمدة، وذلك لتجنب التعرض للغرامات المقررة في حالة استقلال القطارات دون تذكرة.