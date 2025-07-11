كشف ملابسات فيديو متداول يتضمن الزعم بقيام بعض الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 يوليو 2025 07:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الزعم بقيام بعض الأشخاص بالإتجار فى المواد المخدرة بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (4 أشخاص ، مقيمين بنطاق محافظتى "القليوبية والجيزة" – لا يوجد لهم معلومات جنائية) ، ولم يعثر بحوزتهم على أية مواد مخدرة ، وبمواجهتهم أقروا بأن المقطع المشار إليه تم تصويره حال قيام أحدهم بتوزيع أقراص منشطة عليهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.