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كشف ملابسات فيديو متداول يتضمن الزعم بقيام بعض الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

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  • كشف ملابسات فيديو متداول يتضمن الزعم بقيام بعض الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية 1/2
  • كشف ملابسات فيديو متداول يتضمن الزعم بقيام بعض الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية 2/2

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 يوليو 2025 07:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الزعم بقيام بعض الأشخاص بالإتجار فى المواد المخدرة بالقليوبية.

 

بالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (4 أشخاص ، مقيمين بنطاق محافظتى "القليوبية والجيزة" – لا يوجد لهم معلومات جنائية) ، ولم يعثر بحوزتهم على أية مواد مخدرة ، وبمواجهتهم أقروا بأن المقطع المشار إليه تم تصويره حال قيام أحدهم بتوزيع أقراص منشطة عليهم .

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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