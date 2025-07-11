نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حريق في مصنع منظفات بمدينة بدر بالقاهرة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصوير: عامر عفيفي

اندلاع حريق داخل مصنع منظفات بمدينة بدر بمحافظة القاهرة وتحاول الحماية المدنية السيطرة.

وشهدت منطقة مدينة بدر بمحافظة القاهرة، اندلاع حريق داخل أحد مصانع المنظفات، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث في محاولة للسيطرة على النيران.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل مصنع للمنظفات بمدينة بدر. وعلى الفور، توجهت فرق الحماية المدنية إلى الموقع، مدعومة بأربع سيارات إطفاء وثلاث خزانات مياه.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإخماد الحريق بالكامل، حيث فرضت طوقًا أمنيًا حول مكان الحادث لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

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