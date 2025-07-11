نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أمل لا ينطفئ في جبل الزيت.. خروج مصابين واستمرار البحث تحت أعماق البحر عن مفقودي "أدمارين 12" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خروج 4 مصابين من المستشفى بحادث غرق البارجة أدمارين 12.. والبحث عن المفقودين الثلاثة مستمر

خرج 4 مصابين بحادث جبل الزيت من المستشفى، بعد تماثلهم للشفاء وتلقيهم الرعاية الصحية والطبية خلال الأيام الماضية، بينما يواصل اثنان من أفراد طاقم البارجة أدمارين 12 تلقي العلاج تحت إشراف فريق طبي مميز للحصول على أفضل مستوى رعاية صحية.

بيان رسمي من شركة أديس المالكة للبارجة

جاء ذلك في بيان صحفي لشركة أديس المالكة للبارجة الغارقة أدمارين 12، والتي أكدت على استمرار عمليات البحث عن الزملاء المفقودين الثلاثة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية، بمشاركة فرق متخصصة من الغواصين المحترفين، إلى جانب استخدام مركبات غاطسة آلية (ROVs).

تواصل دائم مع أسر المفقودين ودعم المصابين

وقالت شركة أديس في بيانها الصحفي إنها على تواصل دائم مع أسر المفقودين الثلاثة لإطلاعهم على مستجدات وتطورات عمليات البحث المستمرة، كما أن فريقًا من إدارة الشركة زار الزملاء المصابين في المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية عن قرب، والتأكيد على التزام الشركة بتقديم الدعم اللازم خلال فترة التعافي.

مشاركة السفينة البرلس في جهود البحث

الجدير بالذكر أنه تم الدفع قبل أيام بالسفينة البرلس PMS في عمليات البحث بمنطقة جبل الزيت، حيث تتميز السفينة بأنها تحمل ونشًا بأوزان ثقيلة، ما يساهم في جهود البحث عن المفقودين الثلاثة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على أجهزة مسح تكنولوجية متقدمة تضع أمام غرفة العمليات معلومات دقيقة عن تطورات ونتائج ومستجدات عمليات البحث.

توسيع نطاق البحث بتوجيه من وزير البترول

ويأتي قرار دخول السفينة البرلس PMS ضمن توجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، باستمرار عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة وتوسيع نطاق البحث في منطقة جبل الزيت.

“أدمارين 12”

تعويضات مالية لأسر الضحايا والمفقودين

في نفس السياق، كانت شركة أديس المالكة للبارجة أدمارين 12 قد أعلنت عن صرف 5 ملايين جنيه تعويض لورثة كل متوفى أو أسرة كل مفقود من العاملين، بالإضافة إلى صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفى من موظفي الشركة إلى ورثته حتى بلوغ المتوفى سن التقاعد.

زيارة وزير البترول لغرفة العمليات ومتابعة مستمرة

ويُذكر أن وزير البترول قد زار غرفة العمليات بشركة "أوسوكو" بجبل الزيت بخليج السويس، واجتمع بفريق قيادة عمليات البحث والتعامل مع تداعيات الحادث، واطلع على آخر مستجدات عمليات البحث عن المفقودين والتعامل مع البارج البحري بموقع الحادث. كما عقد لقاءً مع قيادة فرق الإنقاذ وأعضاء لجنة تقصي الحقائق، واستعرض ما تم إنجازه من جهود في عمليات البحث والتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في توسيع نطاق البحث الجوي والبحري لحين العثور على المفقودين الثلاثة من طاقم البارجة.