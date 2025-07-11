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بعد غلق باب الترشح.. الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 والرمز الانتخابي

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  • بعد غلق باب الترشح.. الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 والرمز الانتخابي 1/17
  • بعد غلق باب الترشح.. الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 والرمز الانتخابي 2/17
  • بعد غلق باب الترشح.. الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 والرمز الانتخابي 3/17
  • بعد غلق باب الترشح.. الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 والرمز الانتخابي 4/17
  • بعد غلق باب الترشح.. الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 والرمز الانتخابي 5/17
  • بعد غلق باب الترشح.. الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 والرمز الانتخابي 6/17
  • بعد غلق باب الترشح.. الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 والرمز الانتخابي 7/17
  • بعد غلق باب الترشح.. الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 والرمز الانتخابي 8/17
  • بعد غلق باب الترشح.. الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 والرمز الانتخابي 9/17
  • بعد غلق باب الترشح.. الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 والرمز الانتخابي 10/17
  • بعد غلق باب الترشح.. الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 والرمز الانتخابي 11/17
  • بعد غلق باب الترشح.. الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 والرمز الانتخابي 12/17
  • بعد غلق باب الترشح.. الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 والرمز الانتخابي 13/17
  • بعد غلق باب الترشح.. الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 والرمز الانتخابي 14/17
  • بعد غلق باب الترشح.. الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 والرمز الانتخابي 15/17
  • بعد غلق باب الترشح.. الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 والرمز الانتخابي 16/17
  • بعد غلق باب الترشح.. الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 والرمز الانتخابي 17/17

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أحمد جودة - القاهرة - بعد غلق باب الترشح.. الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 والرمز الانتخابي.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق الدستوري، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الكشوف المبدئية لأسماء المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ  2025 ورموزهم، وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.

الإلتزام الكامل

وتُؤكد الهيئة التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين فى الترشح.

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الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 

وللاطلاع على الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وكافة تفاصيل العملية الانتخابية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات. 

كشافات أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 

 

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انتخابات مجلس الشيوخ 2025 
انتخابات مجلس الشيوخ 2025 
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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