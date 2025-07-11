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أحمد جودة - القاهرة - بعد غلق باب الترشح.. الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 والرمز الانتخابي.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق الدستوري، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الكشوف المبدئية لأسماء المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.

الإلتزام الكامل

وتُؤكد الهيئة التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين فى الترشح.

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الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

وللاطلاع على الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وكافة تفاصيل العملية الانتخابية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.

كشافات أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

انتخابات مجلس الشيوخ 2025