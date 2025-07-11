وزارة العمل: استمرار فتح باب التقديم على وظائف "أمن" بمحطات المترو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 يوليو 2025 06:32 مساءً - تستمر وزارة العمل، فى تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على فرص العمل المعلنة ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، تنسيقا مع شركات القطاع الخاص، خلال شهر يوليو 2025، حيث تضمنت النشرة خلال هذه المرة الإعلان عن فرص عمل في أحد شركات الأمن والحراسة، بمرتبات تصل إلى 10 آلاف جنيه.

وأوضحت أن فرص العمل المتاحة، هي:

1- عدد 3 مدير موقع:

ويشترط للتقديم، وجود خبرة : 5 سنوات - الراتب : 9000 جنيه + 1000 جنيه حوافز.

2- 47 فرد أمن.

مواقع العمل، هى: محطات مترو الأنفاق - مدينة نصر الوفاء والأمل - التجمع الثالث - العاصمة الآدارية - وسط البلد – المهندسين.

* الشروط :

-مؤهل عالى – متوسط.

-السن 22: 50 سنة

-يراعى تطبيق الحد الادنى للأجور ويزيد حسب الخبرة.

ولفتت إلى أن المدير المسئول، هي : أ. نفين، رقم تليفون: 01070708442

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال شهر يوليو 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على "الإنترنت www.manpower.gov.eg.