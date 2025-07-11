علي معلول يتلقى عروض من الخليج وتونس بعد استلام جميع مستحقاته من الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 يوليو 2025 05:36 مساءً - يفاضل النجم التونسي علي معلول لاعب الأهلي السابق بين عدة عروض خليجية تلقاها خلال الأيام الماضية لاختيار أحدها قبل مطلع الموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء علاقته بشكل رسمي مع القلعة الحمراء بنهاية المسم الماضي.

وتلقى معلول عروضاً من أندية خليجية، بجانب عروض من تونس، لكن اللاعب لم يحسم وجهته المُقبلة حتى الآن، وإن كانت الرغبة الأولى اللعب فى الخليج لمدة موسمين.

في شأن متصل، تسلّم علي معلول آخر مستحقاته من النادي الأهلي نهاية الأسبوع الماضي، حسبما أكد مصدر مُطلع لـ"اليوم السابع"، وقال المصدر، إن معلول حصل منذ أيام على آخر قسط له من مستحقاته لدى النادي وبلغت قيمة هذا القسط 250 ألف دولار، ما يقرب من 13 مليون جنيه، مُشيراً إلى أن النجم التونسي بذلك يكون قد حصل على جميع مستحقاته لدى النادي.

وأضاف المصدر، علي معلول حصل منذ عدة أسابيع على مكافأة تتويج الأهلي بالدوري شأنه شأن جميع لاعبي الفريق، مؤكداً أن مجلس إدارة النادي كان حريصا على الالتزام بجميع وعوده تجاه معلول، باعتبار أن هذا هو الإجراء الطبيعي الذي يسير عليه الأهلي تجاه جميع لاعبيه، وأي شخص ينتمي إليه، كما أن معلول له وضع خاص باعتباره أحد أبرز اللاعبين المحترفين الذين إرتدوا قميص النادي أن لم يكن أبرزهم وأخلص للنادي عبر سنوات طويلة.

علي معلول يرحل عن الأهلي بعد 9 سنوات حافلة بالبطولات

ورحل معلول عن الأهلي بنهاية الموسم المنقضي بعد 9 سنوات قضاها بين جدران القلعة الحمراء حيث إنتقل للأهلي عام 2016 قادماً من الصفاقسي التونسي، وحقق معلول خلال هذه السنوات الكثير من الألقاب على الصعيدين المحلي والقاري والعالمي بجانب إنجازات فردية رائعة جعلته أبرز محترف أجنبي في تاريخ الأهلي حسب رؤية كثيرون من عشاق المارد الأحمر.

وأعلن الأهلي يوم 31 مايو الماضي رحيل معلول ووجه له النادي رسالة شكر إلى التونسي علي معلول الذي انتهى عقده مع القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الباب مفتوح أمامه ليكون أحد الكوادر الفنية والإدارية مستقبلًا.

وقال الأهلي في بيان رسمي، "يُثمن النادي الجهود الكبيرة التي بذلها لاعبه علي معلول طوال فترة وجوده بين صفوف الفريق، وإخلاصه وعطاءه اللامحدود، وحرصه مع زملائه على مصلحة الأهلي".