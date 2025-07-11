نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسور عين شمس تحلّق في سماء القانون.. تأهل فريقين من كلية الحقوق لنهائي قضاة المستقبل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل كلية الحقوق بجامعة عين شمس، تأهل فريقا "جمعية المرافعات" و"نسور عين شمس" إلى الجولة النهائية من مسابقة "قضاة المستقبل"، التي تُعد واحدة من أبرز وأهم المسابقات القانونية على مستوى كليات الحقوق بالجامعات المصرية.

وتُنظم المسابقة سنويًا كلية الحقوق بجامعة المنصورة، وتشهد مشاركة واسعة من الطلاب المتميزين من مختلف الجامعات، في إطار من التنافس الأكاديمي والمهني الراقي.

وجاء تأهل الفريقين تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وبدعم مباشر من الأستاذ الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق، الذي حرص على توفير المناخ الملائم للطلاب للمشاركة الفعالة في مثل هذه المحافل التي تصقل المهارات القانونية وتعزز من ثقة الطلاب بأنفسهم، وترفع اسم الكلية بين نظيراتها على مستوى الجمهورية.

وقد أعرب الأستاذ الدكتور محمد صافي عن بالغ سعادته بهذا التأهل المستحق، مشيدًا بالأداء المتميز الذي قدمه طلاب الكلية خلال مراحل التصفيات، والتي أظهرت مستوى عالٍ من التحصيل الأكاديمي والقدرة على الترافع وصياغة الحجج القانونية. كما ثمّن عميد الكلية جهود أعضاء هيئة التدريس الذين تولوا تدريب وإعداد الطلاب، وكذلك معاونيهم من الهيئة المعاونة، معتبرًا هذا الإنجاز ثمرة لتكامل الجهود بين إدارة الكلية والطلاب.

كما تقدم الدكتور صافي بخالص الشكر والتقدير لإدارة رعاية الشباب بالكلية، التي كان لها دور بارز في دعم الفرق المشاركة، وتوفير الإمكانات اللوجستية والتنسيقية التي أسهمت في ظهور الطلاب بهذا المستوى المتميز.

يُذكر أن مسابقة "قضاة المستقبل" تهدف إلى تعزيز الثقافة القانونية لدى طلاب كليات الحقوق، وتدريبهم على مهارات الترافع والمرافعة وصياغة الأحكام والمذكرات القانونية، من خلال محاكاة حية للعمل القضائي أمام لجان تحكيم تضم نخبة من أساتذة القانون والقضاة والمحامين. وتمنح المسابقة الطلاب فرصة فريدة لتمثيل جامعاتهم على مستوى وطني، وتعزز من قدراتهم المهنية في بيئة تنافسية بناءة.

وتواصل كلية الحقوق بجامعة عين شمس دعم طلابها في مختلف الأنشطة العلمية والبحثية، إيمانًا منها بدور الشباب في النهوض بالعملية التعليمية وبناء جيل من القانونيين القادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل ومواجهة التحديات القانونية المعاصرة.