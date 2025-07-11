نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد "اتحاد بشبابها" يزور دار القرآن بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار وفد من مبادرة "اتحاد بشبابها" دار القرآن الكريم بمسجد مصر، في زيارة ميدانية تهدف إلى دعم المبادرات الدينية والثقافية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدعوية التي تسهم في بناء الوعي الديني الرشيد.

واستقبل الوفد عدد من قيادات وزارة الأوقاف، على رأسهم: الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب، والدكتور أحمد نبوي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعضو المكتب الفني، والدكتور حسين القاضي مدير عام المراكز الثقافية.

واطّلع الوفد على البرامج التعليمية والأنشطة القرآنية التي تنفذها الدار، وأشادوا بما لمسوه من انضباط وجودة في الأداء تعكس جهدًا متميزًا.

وأكد أعضاء الوفد أن دار القرآن بمسجد مصر تمثل منارة علمية حقيقية؛ تسهم في تحصين الشباب بالفهم الصحيح للدين، مشيدين بالدور الفاعل لوزارة الأوقاف في رعاية مثل هذه المؤسسات، والمبادرات النوعية التي تخدم المجتمع وتعزز القيم الإيجابية.