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الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم

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الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 يوليو 2025 03:38 مساءً - في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق الدستوري، تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن نشر الكشوف المبدئية لأسماء المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ  2025 ورموزهم، وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.

 

هذا وتُؤكد الهيئة التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين فى الترشح. 

 

للاطلاع على الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وكافة تفاصيل العملية الانتخابية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة : www.elections.eg .

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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