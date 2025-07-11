نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك ناصر يرعى معرض "ديارنا" بالساحل الشمالي لدعم الحرف اليدوية والتمكين الاقتصادي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -



يشارك بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كراعي رسمي لمعرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" المُقام حاليًا بمنطقة مارينا 5 في الساحل الشمالي، والذي افتتحته الوزيرة بمشاركة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء أمس.

وتأتي هذه الرعاية في إطار التزام البنك بدعم الحرف اليدوية والمشروعات متناهية الصغر، والتوسع في تقديم خدماته التمويلية والمصرفية لشرائح أوسع من المجتمع، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة.

تمويل "مستورة": إعفاء من رسوم المشاركة وتسهيلات غير مسبوقة

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر، أن رعاية البنك لمعرض "ديارنا" تمثل امتدادًا لرسالته المجتمعية في دعم التمكين الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، من خلال إتاحة منصات حقيقية لتسويق منتجات صغار المنتجين ورفع مستوى معيشتهم، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

كما وجهت الوزيرة بتحمُّل البنك لتكلفة مشاركة المستفيدات من برنامج "مستورة" داخل المعرض، وتوفير الإقامة لهن، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات في إجراءات المنح والضمانات، بالتعاون مع الشركاء، فضلًا عن تنظيم تدريبات على تطوير المنتجات وأساليب التسويق، بهدف ضمان استمرارية المشروعات ونجاحها، وتشجيع النساء على العمل الحر والانضمام للقطاع الرسمي.

أسامة السيد: "فاتحة خير" و"مستورة" نماذج ناجحة لدعم الاقتصاد

من جانبه، قال الأستاذ أسامة السيد، نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن مشاركة البنك في رعاية المعرض تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من أثر ملموس على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن البنك يعرض ضمن جناحه بالمعرض عددًا من منتجات المستفيدين من برامجه التمويلية، وعلى رأسها "تمويل مستورة" و"فاتحة خير".

أرقام قياسية في دعم المرأة والتمويل الميسر

وأوضح السيد أن بنك ناصر نجح في تمويل أكثر من 31 ألف مشروع للنساء ضمن برنامج "مستورة"، بإجمالي تمويل يقارب 764 مليون جنيه، منذ انطلاق المبادرة. ويتراوح التمويل من 4 آلاف حتى 50 ألف جنيه، يُسدد على أقساط شهرية تصل إلى 24 شهرًا، للنساء من سن 21 إلى 60 عامًا.

كما واصل البنك تقديم منتج "فاتحة خير" الذي يستهدف الرجال والنساء على السواء، بتمويل يصل إلى 300 ألف جنيه يُسدد خلال فترة من سنة إلى سنتين، مع عائد متميز وإجراءات ميسرة، حيث بلغت قيمة التمويلات المقدمة حتى الآن نحو 76 مليون جنيه.

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