ضبط عنصرين جنائيين بالسويس بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء وألعاب نارية بقصد الإتجار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 يوليو 2025 01:36 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين جنائيين) بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والأسلحة البيضاء والألعاب النارية مُتخذان من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (3 قطع أسلحة نارية "بندقية خرطوش 2 فرد خرطوش" - 10 قطع سلاح أبيض – كمية من الألعاب النارية - كمية لمخدر الحشيش).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.