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ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لمواطنين

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ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لمواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 يوليو 2025 12:35 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (4 أشخاص"لـ 2 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفين خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ، وتمكنهم من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم(11 شريحة إتصال لشركات مختلفة - 7 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")..وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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