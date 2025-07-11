ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لمواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 يوليو 2025 12:35 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (4 أشخاص"لـ 2 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفين خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ، وتمكنهم من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم(11 شريحة إتصال لشركات مختلفة - 7 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")..وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.