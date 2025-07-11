ارتفاع حالات الوفاة فى انقلاب ميكروباص على مصرف مائى بالمنوفية لـ 3 ضحايا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 يوليو 2025 12:35 مساءً - ارتفع منذ قليل عدد حالات الوفيات فى انقلاب سيارة ميكروباص على مصرف مائى طريق الاخماس بمركز السادات بمحافظة المنوفية التى شهدته المحافظة أمس، إلى 3 حالات عقب وفاة شخصين اليوم بمستشفى منوف العام من المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكان اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية ،قد إخطارا من العميد نضال المغربى مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد ارتفاع عدد حالات الوفيات فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الاخماس بمركز السادات بمحافظة المنوفية التى شهدته المحافظة أمس إلى 3 وفيات عقب وفاة شخصان اليوم وسيدة أمس ، وجارى استخراج تصاريح الدفن لهم.
وكانت سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتورة ولاء عبد الرازق مدير عام هيئة الإسعاف، شادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بمحافظة المنوفية قد انتقلت أمس وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى منوف العام، والبالغ عددهم 4 مصابين، وحالة الوفاة إلى مشرحة مستشفى السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.