ارتفاع حالات الوفاة فى انقلاب ميكروباص على مصرف مائى بالمنوفية لـ 3 ضحايا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 يوليو 2025 12:35 مساءً - ارتفع منذ قليل عدد حالات الوفيات فى انقلاب سيارة ميكروباص على مصرف مائى طريق الاخماس بمركز السادات بمحافظة المنوفية التى شهدته المحافظة أمس، إلى 3 حالات عقب وفاة شخصين اليوم بمستشفى منوف العام من المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية ،قد إخطارا من العميد نضال المغربى مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد ارتفاع عدد حالات الوفيات فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الاخماس بمركز السادات بمحافظة المنوفية التى شهدته المحافظة أمس إلى 3 وفيات عقب وفاة شخصان اليوم وسيدة أمس ، وجارى استخراج تصاريح الدفن لهم.