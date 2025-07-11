الإسكان: تنفيذ أكثر من 31 ألف وحدة سكنية وأسواق ومدرسة بالعبور الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 يوليو 2025 12:35 مساءً - تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من مشروعات الإسكان والخدمات الملحقة بها بمدينة العبور الجديدة، والتي تشمل وحدات سكنية لمحدودي الدخل، ووحدات الإسكان الأخضر، ومدارس وأسواقا تجارية، وملاعب، ووحدات صحية، ومراكز شباب، وغيرها من الخدمات، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية لمسئولي الوزارة وتقارير عن المشروعات.

وشدد وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على ضرورة الانتهاء من مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها في المواعيد المقررة وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، بجانب دفع العمل بمشروعات المرافق والخدمات لتوفير احتياجات المنتقلين للسكن.